وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الإنشائية لـ ”واحة الثقافة” بمدينة ”٦ ‏أكتوبر” تمهيدًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 02:28 مساءً - نيفين الكيلاني: الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل ‏افتتاح الواحة في الموعد المحدد

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مشروع إنشاء ‏‏"واحة الثقافة" بمدينة ٦ أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية، ‏ للوقوف على آخر خطة إنجاز العمل والتجهيزات الخاصة بها تمهيدًا للافتتاح،خلال الشهور القادمة.

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏المبنى الإداري، وقاعات التدريب والعرض ، ‏والمخازن، والمسرح، والمواقع المفتوحة، واطلعت ‏على مقترحات عدد من المواقع الملحقة بها.

وشددت الدكتورة نيفين الكيلاني، على ضرورة الانتهاء من كافة ‏الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الخاصة بالمراحل التي تم الانتهاء ‏منها، لتكون جاهزة للافتتاح خلال مطلع ٢٠٢٤، مؤكدة أن الوزارة ‏تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل افتتاح الواحة في الموعد ‏المحدد، لتكون منارة للثقافة والإبداع في مدينة ٦ أكتوبر بما تقدمه ‏من خدمات، وأشادت بمستوى الأعمال الإنشائية في المشروع ‏والتي تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية‎.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، أنه تم ‏الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي ‏يضم: المبنى الإدارى، ومبنى قاعات التدريب، وقاعات العرض، ‏والمخازن، ومسرح يسع لأكثر من ١٢٠٠ مشاهد، إلى جانب ‏مجموعة من المباني لخدمة كافة العروض الفنية، ومبنى للورش، ‏ومساحات لانتظار السيارات تتسع ل٥٠٠ سيارة، ومساحات ‏خضراء، وأضاف أنه تم تجهيز المبنى بأحدث أجهزة الحماية ‏المدنية وفق أحدث المواصفات‎.

يُذكر أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ ٢٦ ألف متر مربع، تم ‏البناء على ١٢ ألف متر مربع منها، واستغلال الباقي كحدائق ‏ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.