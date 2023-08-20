فاز بجائزة الجمهور بكندا .. الفيلم اللبناني ”ع مفرق طريق” حصريا ولأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 05:24 مساءً - تعرض قناة أفلام١ الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا ولأول مرة الفيلم اللبناني "ع مفرق طريق" بطولة شادي حداد، جوليا قصار، بيتي توتل، ميرنا مكرزل، سينتيا كرم وربى زعرور، تأليف جوزيفين حبشي، وإخراج لارا سابا.

الفيلم شارك في العديد من المهرجانات السينمائية منها مهرجان البحر الأحمر بمدينة جدة السعودية في شهر ديسمبر عام ٢٠٢٢ ومهرجان مالمو السينمائي بالسويد في شهر أبريل الماضي، كما فاز بجائزة بجائزة الجمهور ،ضمن فعاليات مهرجان الفيلم اللبناني في كندا بدورته السابعة التي انطلقت في مدينة مونتريال من ٣ إلى ٨ يونيو الماضي.

تدور القصة، الفيلم حول "هادي" ممثل شاب مشهور، يحاول أن يعيد النظر في اختياراته الفنية، يجد نفسه في منافسة مع ممثل إيطالي لتجسيد دور الحبر الأعظم عندما كان شاباً في فيلم عالمي، يقرر "هادي" أن يبتعد قليلاً عن ضوضاء حياته للتحضير للقاء البابا، فيتجه إلى منطقة وادي قنوبين الساحرة، حيث كان يقضي فصل الصيف أيام طفولته، وهناك يتعرف على مجموعة من الراهبات، فيقمن بدعوته لقضاء عزلته عندهن في الدير، فيدخل في مجموعة من المغامرات الطريفة التي تعيده إلى بساطة الحياة وجوهرها وتضعه أمام خيارات ستغيّر مجرى حياته.