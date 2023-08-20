انت الأن تتابع خبر أسرة حليمة بولند تتبرأ منها لفعلها المشين ووالدها يعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل مؤخرا بأنباء مسيئة عن الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وعلاقتها بعائلتها.

تبرؤ أسرة حليمة بولند منها

أشارت الأنباء إلى قيام أسرة حليمة بولند بالتبرؤ منها، ووصفها بالعاقة بسبب اطلالاتها الجريئة وعدم احترام أسرتها، حيث نشر البعض بياناً باسم العائلة زعم فيه الغضب منها بسبب سلوكها المشين، ما دفع الإعلامية الكويتية للخروج والرد على هذه الشائعات.

وظهرت بولند بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على سناب شات، من داخل منزلها برفقة والدها ووالدتها وشقيقها، ونفت كل ما تم تداوله، متوعدة كل من ينشر عنها تلك الأخبار بمحاسبتهم بالقانون.

والد حليمة بولند بتعليق ناري

وخلال الفيديو، وجهت حليمة حديثها إلى والدها وسألته عن رأيها في الإشاعة، ليرد والدها وهو يشاور بإحدى يديه متعجبًا وقال: "بدون تعليق".



وقالت الإعلامية الكويتية: "بابا حبيبي يخليكم لي تاج فوق رأسي.. إشاعات وخرابيط الله يحفظكم".



وفي لقطة أخرى، ظهرت حليمة بولند وهي تسأل والدها مرة أخرى عن رأيه في الشائعات المتداولة حول تبرؤ عائلتها ليدخل والدها بنوبة ضحك، إشارة للسخرية من الأمر ثم قال: "انسي الموضوع" فقامت حليمة بتقبيل يد والدها.



وتوعدت حليمة بولند باتخاذ الإجراءات القانونية لمروجي هذه الشائعات، وفي نهاية الفيديو ظهرت برفقة شقيقها، مؤكدة أن وجودهم أبلغ رد منها، وقالت: "وجودكم حولي رد على أي إشاعة مغرضة تطلع علي، الله يخليكم لي يا رب".

تفاعل المتابعون مع حليمة بولند وتمنوا لها السعادة برفقة عائلتها بعيدا عن الشائعات.