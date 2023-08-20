انت الأن تتابع خبر انفضح المستور .. تفاصيل طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان المصري الكبير عادل إمام ترند مواقع التواصل خلال الفترة الماضية بعد حديث بعض الفنانات حول احتجازه بالمنزل من قبل عائلته ومنعه من الخروج أو الرد على الهاتف للاطمئنان عليه.

هذا وانتشر على مواقع التواصل، انباء تفيد بطرد الفنان المصري محمد رمضان، من منزل الزعيم خلال خطوبة أحد أحفاده.

أثار هذا الخبر جدلا واسعا وتساءل البعض عن السبب، مطالبين بخروج عائلة عادل إمام لتوضيح الأمر.

وفي الوقت الذي كشفت فيه الفنانة عفاف مصطفى عن رغبتها بزيارة عادل إمام في منزله، للاطمئنان عليه، ورفض ابه رامي الرد على رسائلها والسماح لها بزيارته رغم الحاحها، أكدت ان أسرة الزعيم بمنتهى الذوق والأخلاق ولم يطردوا محمد رمضان، مشيرة إلى ان هذه الأنباء مجرد شائعة.

الجدير بالذكر ان الفنانة مادلين طبر قد تعرضت لهجوم حاد من قبل الجمهور ونقابة الفنانين في مصر، بسبب تصريحاتها عن عائلة عادل إمام وعدم السماح له بحضور حفل تكريمه، وعدم الرد على اتصالاتها المتكررة للاطمئنان عليه، واتهمت عائلته باحتجازه.

وبعدها خرجت عفاف مصطفى لتؤكد انها ارسلت الكثير من الرسائل لرامي إمام طالبته فيها رؤية والده والجلوس معه للاطمئنان على صحته لكنه لم يجب، ونشرت عبر حسابها في فيسبوك صورة عن آخر رسائها لرامي تعاتبه فيه على تجاهلها وعدم تلبية رغبتها.

وزادت الشكوك حول مرض عادل إمام واخفاء عائلته الحقيقة عن جمهوره والفنانين، رغم ان الجمهور يحبه ويقدره مهما كان وضعه.