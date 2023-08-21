وفاة فنان كويتي قدير

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رياض - احمد صلاح - بعد معاناة كبيرة مع المرض، توفي الفنان الكويتي بدر الطيار عن عمر يناهز 72 عاماً.

ومؤخرا، تدهورت الحالة الصحية للطيار ودخل إلى أحد المستشفيات الكويتية، ورقد في العناية المركزة حتى توفي.

أعرب الجمهور وعدد كبير من الفنانين عن حزنهم بوفاة الفنان الكويتي، منهم الفنان داوود حسين الذي كتب كلمات مؤثرة عبر حسابه في "انستغرام" وكتب: "الله يتغمد روحك الجنه يا بوقلب ذهب.. من انظف واطيب واوفى واصدق من عرفته في حياتي".

كما نعاه الفنان طارق العلي وعصام السقا وخالد سليم وغيرهم من نجوم الوطن العربي.

بدر الطيار، فنان كويتي من مواليد1951، وهو عضو فرقة المسرح العربي في الكويت، بدأ مسيرته الفنية من خلال تقديم مسرحية "نورة"، واستمرت حياته الفنية الناجحة حتى اكتملت لما يقارب 40 عاماً.

شارك الراحل بالعديد من الأعمال، أبرزه طش ورش، الناس أجناس، أحلام صغيرة، نصيب، الانحراف، شحيت ومحيت، وغيرها، وعمل مع نجوم الخليج كعبدالحسين عبدالرضا، حياة الفهد وسعاد عبدالله، داود حسين، حسن البلام، وغيرهم.

توقف النجم الراحل عن العمل الفن منذ عام 2009 بسبب سوء حالته الصحية، حيث كان يعاني من السكري والضغط، كما فقد السمع بإحدى أذنيه وتعرض النظر لديه للضعف الشديد، وعدم القدرة على المشي.