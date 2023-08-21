انت الأن تتابع خبر عرض مسرحي مغربي يحصد جائزتين في الأردن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فاز العرض المسرحي المغربي "فاتي آريان" بجائزتي الإخراج والتمثيل، ضمن فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان الزرقاء للمونودراما" الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي في الأردن. ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل إخراج للمغربي مولاي الحسن الإدريسي عن العرض المسرحي "فاتي آريان"، الذي قام بتأليفه محمد ماشتي، أما جائزة أفضل تمثيل فذهبت مناصفة بين صفية زنزوني من المغرب عن أدائها في مسرحية "فاتي آريان"، وبين سعاد جناتي من الجزائر عن مسرحية "ميرا".

وحاز جائزة أفضل نص مسرحي الكاتب الجزائري بوسهلة هواري هشام عن مسرحية "ميرا"؛ فيما كانت جائزة أفضل سينوغرافيا من نصيب عمرو عبد الله من مصر عن مسرحية"فريدة"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسرحية "جبرا" من فلسطين.

وانطلق المهرجان بمشاركة عروض مسرحية من 12 بلداً عربيًا، وأقيم بمبادرة من وزارة الثقافة الأردنية بالتعاون مع فرقة الزرقاء للفنون المسرحية وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين، وتم خلاله عقد ندوة بعنوان "المونودراما بين النص والتجسيد".