انت الأن تتابع خبر دنيا بطمة تتجاوز الحدود على الشاطئ والجمهور: احترمي العادات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت النجمة المغربية، دنيا بطمة على متابعيها بسناب شات، بإطلالة أنيقة على الشاطئ، اشعلت بها ردود الجمهور.

دنيا بطمة على الشاطئ

ظهرت دنيا بطمة بتنورة قصيرة، وتوب أسود مكشوف، وسدلت شعرها ووضعت عليه قبعة، وجلست بطريقة أبرزت مفاتنها بطريقة أغضبت الكثير من المتابعين.

تعرضت الفنانة المغربية للانتقاد من قبل الكثير من الجمهور، واتهمها البعض بتعمد التعري لإثارة الجدل وتصدر الترند خاصة ان أعمالها الفنية باتت تواجه بعض المشاكل، بينما تغزل البعض بجمالها وسحر اطلالتها، ومن بين التعليقات التي كتبها المتابعون:

"احتشمي واحترمي العادات والتقاليد"، "ملامحك تغيرت من عمليات التجميل"، "تستعرضي جسدك لتغطي الفل الفني"، "جمالك ساحر"، "اجمل فنانة عربية"، وغيرها من التعليقات.



الجدير بالذكر ان هذه ليست الإطلالة الأولى لدنيا بطمة التي تثير بها الجدل، فقبل أسابيع نشرت مجموعة من الصور عبر الإنستغرام، ظهرت فيها بفستان أسود قصير بلمسات جريئة، وصور أخرى أطلت بها بشورت من الستان الضيق.

عملية تجميل تعرض بطمة للسخرية

وكانت النجمة المغربية، قد واجهت حملة سخرية في وقت سابق بسبب عملية التجميل التي غيرت ملامحها، وجعلت ذقنها مدببا بطريقة غريبة، وشارك زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك بالسخرية منها من خلال صورة نرها عبر الانستغرام لكوع يده، وشبهه بذقن بطمة المدبب.

يذكر ان بطمة والترك قد انفصلا بعد سنوات من الزواج الناجح أثمرعن ابنتين، واتهمته دنيا بالخيانة مع فتاة مغربية شابة رغم محاولاته لاصلاح الأمر ونفي الاتهامات، ووصلت بينهما الخلافات إلى أروقة المحاكم ومشاكل حول حضانة الطفلتين.