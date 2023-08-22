بدون لباس داخلي.. عارضة الأزياء السعودية مودل آش تُشعل الإنترنت بظهور ساخن وتكشف عن أجزاء فاضحة من جسدها_ شاهد

فنون - سعد محمود - أثارت عارضة الأزياء السعودية "مودل آش"، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشر صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة "lnstagram"، وظهرت فيها بوضعية مثيرة واستعرضت مناطقها الحساسة وهي بدون لباس داخلي، وهو ما أثار حفيظة المتابعين، والشارع السعودي الذين أعتبروا ظهورها بهذه الطريقة الجريئة و الفاضحة شيء يخصها ولا يمثل المجتمع السعودي، والمرأة السعودية.

واختارت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل، لهذه الإطلالة التي وصفها الكثير من المتابعين بالفاضحة، لباس ضيق مع تسريحة شعر ناعمة انسدلت جوار نهديها المكشوفين. وعلقت عليها قائلة: "هلووو اصدقائي الحلوين".

تتعمد إثارة الجدل

مودل آش، التي تقيم في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، تحرص تحرص على إثارة الجدل على السوشيال ميديا بصور وفيديوهات من حياتها اليومية التي تشاركها مع أصدقائها عبر حساباتها على منصات التواصل الإجتماعي.

ترقص بــ بيجاما من ريش النعام

مؤخرا إنتشر فيديو جريء لعارضة الأزياء ، ​مودل آش،​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه تتغنى بإرتدائها بيجاما من ريش النعام، وسألت مودل آش، المتابعين هل يعلمون ما يعني ارتدائها بيجاما، لتجيب على نفسها بالقول إن ذلك يدل على أنها أصبحت من الطبقة المخملية.

وتابعت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في أمريكا، قائلة: وداعاً للطبقة المتوسطة وأهلاً بالطبقة المخملية.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فمنهم من إنتقدها وإعتبر أن الفيديو مستفز، ومنهم من تغزل وتحرش بها وعبروا عن محبتهم لها، وإعجابهم بجمالها وأناقتها.

فستان برتقالي

كما ظهرت عارضة الأزياء السعودية مول آش في إطلالة آخرى وهي ترتدي فستان برتقالي شبه عاري ولا يغطي من جسدها إلا القليل، واستعرضت صدرها ومؤخرتها بطريقة فاضحة أثارت غضب وسخط رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغلقت المودل السعودية خاصية التعليقات على الفيديو حتى لا تتعرض لهجوم المتابعين لها كالعادة.

على خطئ رهف القنون

يتوقع المتابعون أن تلحق مودل اش بمواطنتها رهف القنون إلى عالم الأفلام الإباحيّة خلال وقت قصير، مشيرين في ذات الوقت إلى أنها تمتلك مقومات جمال وتناسق جسمها أفضل من رهف القنون، وهو ما قد سيجعل شركات إنتاج الأفلام الإباحيّة تتهافت عليها و تغريها بالعروض الكبيرة.

ويوضح المدون السعودي عبدالله القحطاني أن المودل اش، ورهف القنون، وغيرهم من السعوديات الهاربات خارج البلاد، لا يمثلون المرأة السعودية المحتشمة والملتزمة بتعاليم الإسلام وعادات المجتمع السعودي المحافظ.

من هي المودل السعودية آش Ash؟

المودل السعودية آش Ash هي أشجان حمود المطيري وهي فتاة سعودية الأصل، من عائلة سعودية الأصل اشتهرت مؤخرًا عبر مواقع السوشيال ميديا؛ بسبب ما تنشره من صور ومقاطع فيديو جريئة خارجة عن العادات والأعراف السعودية والعربية الأصيلة، وقد أعلنت عائلتها في وقتٍ سابق تبرائهم منها كما إنها استطاعت الهرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والالتجاء إليها، وهناك برزت بشكل أوسع وأجرء، حيث زادت من تصريحاتها وأفعالها الخارجة عن الحياء، حيث تعرف نفسها بأنها ناشطة على مواقع السوشيال ميديا، وأنها أجمل فتاة في الخليج.

وتعود أصول المودل السعودية آش أو أشجان حمود إلى قبيلة مطير، وتبلغ من العمر 25 عامًا، حيث ولدت عام 1996 م بحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية.

وتعتبر مودل آش واحدة من ضمن الناشطات السعوديات الذين تسببوا بتشويه صورة المرأة السعودية في الفترة الأخيرة، بسبب ظهورهم على مواقع السوشيال ميديا، بشكل مخالف للدين والأعراف السعودية الأصيلة.