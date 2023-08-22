انت الأن تتابع خبر الحزن يسيطر على عائلة عادل إمام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ غياب الفنان المصري الكبير عادل إمام عن الساحة الفنية والظهور اللإعلامي، أصبحت شائعات مرضه ووفاته تلاحقه بين الفترة والأخرى.

وصارت هذه الشائعات المتكررة تُدخل الحزن والارتباك في قلب عائلته التي تضطر كل مرة الخروج لنفي هذه الشائعات والتأكيد أن الزعيم بخير وصحة جيدة.

وفي الساعات الأخيرة، عادت شائعة وفاة عادل إمام لتتصدر مواقع التواصل من جديد، وقامت أسرته كالمعتاد بنفي هذه الانباء المغلوطة.

وأعرب المنتج عصام إمام، خلال تصريحات لوسائل الإعلام، عن الحزن الذي تشعر به العائلة من تلك الأخبار المتكررة بين الحين والأخر.

كما خرج نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي لينفي شائعة وفاة الزعيم، وأكد لو كان الخبر صحيحًا لكانت النقابة أعلنته مباشرة.



أما فيما يتعلق بمطالبات الجمهور بخروج عادل إمام بمقطع فيديو للاطمئنان عن صحته، قال زكي انه لا يليق أن يطلب هذا الأمر من أسرة الفنان لإنهاء الجدل حول حالته الصحية.

يذكر أن الفنانة اللبنانية مادلين طبر كانت قد أشعلت ردود الفعل الغاضبة سواء بين الجمهور او في الوسط الفني بسبب اتهامها لعائلة عادل إمام، بعدم السماح له بالظهور إلى محبيه أو لحضور حفل التكريم الخاص به، وأكدت ان ابنه عصام إمام لا يرد على الاتصالات او يستجيب لمطالبات بعض الفنانين برؤية والده والاطمئنان عليه.

وبعدها بأيام خرجت الفنانة عفاف مصطفى، لتؤكد انها أرسلت الكثير من الرسائل لعصام إمام ترجوه فيه رؤية والده والجلوس معه للاطمئنان عن صحته، لكنه لا يرد أو يستجيب لطلبها المتكرر.