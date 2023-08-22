شاهد.. دياب يشيد بفيلم وش فى وش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:29 مساءً - نشر الفنان دياب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يشيد فيه بفيلم وش فى وش الذى يعرض حاليا في السينمات.

وقال دياب : "انهاردة حظى الحلو خلانى أتفرج على الفيلم الحلو أوى أوى أوى ده والله شهادة حق بغض النظر إنى عملت أغنية الفيلم أنا اتفرجت على فيلم كل حاجة فيه حلوة مليون مبروك لصناع فيلم (وش فى وش) مليون مبروك لحبايبى وإخواتى النجوم الجامدين جداً اللى كلهم جامدين أوى أوى اتمنى يكون عندنا تجارب حلوة كتير زى الفيلم ده احسنتم وابدعتم شكراً ليكم كلكم".