كما ولدتها امها مشهد سا-خن القشطه هاندا ارتيشل تهيج الشباب باطلالة قويه وجذابه وتستعرض صدرها في افجر جلسه تصوير اتفرج علي اللبن

نشره منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضيه فديو مسرب وممنوع من العرض للفنانه التونسيه هاند بطله مسلسل انت اطرق بابي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد تسريب فديو لها وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه علي احد الشواطيء الشهيره بمدنية الغردقه وظهرت الفنانه وهي ترتدي المايوه ابو فتله جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمة والذهول تابع التفاصيل..

اشعلت بطله مسلسل انت اطرق بابي حماس الشباب والمراهقين بعد تسريب فيديو لها يعتبر هو الاقوى داخل الوطن العربي وخارجه

قيامها بوصله رقص وقامت بكشف اشياء لا يمكن ظهورها امام كاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه.



