انت الأن تتابع خبر بفستان مشجر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على نهر النيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -شاركت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام” في أحدث إطلالة لها وهي ترتدي فستان مشجر بالألوان الصيفية المبهجة،حيث انهالت التعليقات على صفحة ياسمين الخطيب ليعلق الجمهور على جمالها ورشاقتها.

وتتميز دائما ياسمين الخطيب بالإطلالة الرقيقة والجريئة في ظهورها فهي دائما تشارك جمهورها لحظات حياتها السعيدة برفقة اسرتها وعائلتها الصغيرة.

ياسمين الخطيب

وظهرت ياسمين الخطيب وهي ترتدي فستان مشجر قصير بألوان الصيف وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها، ولم تسعي ياسمين الخطيب لوضع مساحيق التجميل بل ظهرت بجمالها الطبيعي دون تكلف.

وكتبت ياسمين الخطيب علي الصورة :” ماشربتش من نيلها” لقيامها بإستقلال مركب في النيل لقضاء وقت مميز في أثناء فترة الليل، معربة عن سعادتها البالغة لقضاء وقت ممتع في ضفاف النيل.

ياسمين الخطيب وزوجها

وتزوجت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب 4 مرات المرة الأولي من والد طفليها أدهم وجلال المستشار أحمد جلال إبراهيم، والمرة الثانية من قاضي لم تفصح عن أسمه.

أما المرة الثالثة تزوجت ياسمين الخطيب من المخرج خالد يوسف سرا واضطرت للإفصاح عن هذه الزيجة بعد إنتشار صور تجمعهما معا تم تسريبها.

أما المرة الرابعة والأخيرة من رجل الأعمال رمضان حسني والذي وصفته بـ”عديم الخبرة” على صفحتها الرسمية بعد طلاقهما مباشرة.

ورد رجل الأعمال رمضان حسني على طليقته ياسمين الخطيب على صفحته الرسمية أيضا وكتب:” النهايات أخلاق.. جملة صغيرة لم أكن أعلم أنها تحمل الكثير من الأخلاقيات التي تربينا عليها في حياتنا دون أن ندري أنها أحيانا ما تكون صعبة التواجد لدى البعض، فما أسهل أن ترمي غيرك بحديث باطل من أجل كسب التعاطف وإظهار قلة الحيلة”.