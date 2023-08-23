انت الأن تتابع خبر بتوب أسود ووردة على أذنها.. ياسمين صبري تخطف القلوب بإطلالة رقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ياسمين صبري وخطفت قلوب جميع متابعيها ومحبيها في جلسة تصوير جديدة لها، نشرتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وتميزت كثيراً بجمالها ورشاقتها المعتادة عليهم.

ياسمين صبري بتوب أسود وورده خلف أذنها

وأطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة ومميزة، حيث أنها ارتدت جيب باللون الأسود وتوب بنفس اللون كت ومكشوف، ووضعت المكياج الترابي الجرئ الذي أظهر جمالها الطبيعي المميز وجعل ملامحها تظهر بشكل مميز، وأيضاً وضعت وردة لونها أصفر خلف أذنها.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

وأما عن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فهي شاركت في فيلم البعبع الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك عام 2023، وأيضاً حصل على المشاهدات الكثيرة، وأحداثه تدور حولر يوم واحد حول سلطان وهو المجرم المخضرم الذي يتم الإفراج عنه من داخل السجن، ويقوم بعد ذلك بالكثير من العمليات الخاصة بتسليم الآثار لصالح واحد من التجار، وهو يغدر به ويستولى على كل الأموال والآثار ويبلغ الشرطة، ويتأهب ليسافر خارج مصر ولكنه يتفاجئ بظهور ابنبه الاثنين داخل منزله القديم، وهم اللذان لم يكن يعلم عنهما أي شئ منذ ولادتهما، ويضطر ليهرب بهم وسط هجوم واحد من العصابات عليه، وتستمر الأحداث الاجتماعية في التوالي طوال عرض الفيلم.

ويريد الجميع معرفة أبطال فيلم البعبع بجانب ياسمين هم كلاً من أمير كرارة، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن ومحمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم، وغيرهم الكثير من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليلبل من إخراج حسين المنياوي، وهو من الأفلام المميزة التي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة في الأيام الماضية، وحصل على إيرادات كثيرة.