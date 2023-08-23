انت الأن تتابع خبر بالأورانج.. نسرين طافش تستعرض أنوثتها من داخل سيارتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نسرين طافش بنشر العديد من الصور من داخل سيارتها خطفت بها أنظار الجميع، وذلك من داخل حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام، وحصلت على إعجاب الجميع مؤخراً ووضعوا لها الكثير من التعليقات الإيجابية.

نسرين طافش من داخل سيارتها

وأطلت الفنانة نسرين طافش في الصورة بإطلالة صيفية خطفت أنظار الجميع، حيث ارتدت توب كب بدون أكمام لونه أورانج أظهر جمالها ورشاقتها، واعتمدت على الماكياج الناعم الذي أظهر جمال ملامحها وحصلت على إعجاب الجميع، ووضعوا لها التعليقات والإعجابات التي أكدت على إعجابهم الكثير بها، ومن أبرز تعليقات الجمهور “عسولة، طلتك روعة، ملكة جمال، كتير أشتقتلك، جميلة الجميلات” وغيرها الكثير من التعليقات الأخرى.

أخر أعمال الفنانة نسرين طافش

وأخر أعمال الفنانة نسرين طافش هو الفيلم السينمائي أخي فوق الشجرة، حيث أنه تم عرضه في شهر يناير 2023 بكل دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي، وأحداثه تدور حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين، وهم اللذين يتعرضان إلى الكثير من المشاكل والمواقف الكوميدية التي تكون في إطار رومانسي كوميدي، والفيلم هو بطولة الكثير من الفنانين بجانب رامز ونسرين وهم تارا عماد وحمدي الميرغني وويزو ومحمد ثروت ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ومن ناحية أخرى أعلنت نسرين مؤخراً انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف الشرقاوي رسمياً، وقالت “تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية”، وأيضاً قدمت آخر أعمالها الدرامية في عام 2022 بمسلسل “جوقة عزيزة”، وهي من أبرز الأعمال الخاصة بها والتي تابعها الكثير من المشاهدين مؤخراً، وتعد من أبرز الأشياء التي تم الكشف عنها والإعلان عنها مؤخراً من خلالها.