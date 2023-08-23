انت الأن تتابع خبر جورج وسوف يتصدر الترند والسبب هز المواقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع مقطع فيديو، ظهر فيه الفنان السوري جورج وسوف برفقة حفيدته الصغيرة خلال عمادتها.

جورج وسوف برفقة حفيدته

وكان جورج وسوف بقمة السعادة وهو يحمل حفيدته آميا داخل الكنيسة ويلاعبها ويتغزل بها ويقول: "يقبرني اللي خلقك".

وبدت الطفلة في غاية الجمال وهي ترتدي فستان عروس مع كاب أبيض مزين بالكريستال.

أعرب الجمهور عن إعجابه بجمال الثنائي وعفويتهما، متمنين السعادة للفنان الكبير برفقة حفيدته وعائلته، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مر بها عقب وفاة ابنه البكر وديع إثر مضاعفات عملية جراحية أجراها، وتم تداول فيديو جورج وسوف مع حفيدته على نطاق واسع حتى تصدر الترند.

يذكر ان جورج وسوف كان قد أعلن عن استقباله لحفيدته الأولى من ابنه جورج جونيور بعد مرور 40 يوماً على وفاة ابنه وديع، ونشر حينها صورة له وهو يحتضن حفيدته، وعلّق عليها حينها: "ويبقى في الحياة فسحات من الأمل آميا وسوف".

جورج وسوف برثاء وديع

على صعيد آخر، سبق وطرح جورج وسوف أغنية في رثاء نجله وديع بعنوان "نص عمري"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وتفاعل الجمهور مع الفيديو كليب الخاص بالأغنية، الذي تضمّن صورًا جمعته بابنه الراحل منذ طفولته حتى وفاته.