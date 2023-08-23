تُعد قناة ليبيا الوطن هي القناة الإخبارية الأولى بدولة ليبيا، والتي يرجع نشأتها إلى أكثر من خمسين عام حيث تعتبر قناة جماهيرية من الدرجة الأولى وتقدم العديد من البرامج في المجالات المختلفة مثل الأخبار والاقتصاد والرياضة وغيرها من المحتويات المتنوعة، كما تمتلك كوكبة من المذيعين على أعلى مستوى تابع التردد علي موقع al3yla.com .

تردد قناة ليبيا الوطن

مرت قناة ليبيا الوطن فترة من التوقف وانقطاع البث، ولكن قد عادت من جديد في إطلالة جديدة على الشعب الليبي.

حيث استمرت في تقديم محتواها المميز والمتنوع الذي يجذب إليها العديد من المشاهدين كما تبث قناة ليبيا الوطن من ثلاث أقمار صناعية مختلفة.

1- النايل سات

التردد 11766 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5 الجودة HD

2- عرب سات

التردد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3 الجودة SD

3- الهوت بيرد

التردد 12645 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3 الجودة SD

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مميزات قناة ليبيا الوطن

بعد معرفة تردد قناة ليبيا الوطن يمكن الاطلاع على كافة المميزات التي تتميز بها القناة، فبالنظر إلى التاريخ الكبير إلى هذه القناة العريق وأنها مازالت محتفظة بمكانتها ما بين الشعب الليبي فلا بد من وجود ما يجعلها مميزة دائمًا.

تتمتع قناة ليبيا الوطن بكوكبة من المذيعين في كافة المجالات المختلفة والتي تميزها عن غيرها من القنوات بشكل كبير حيث توفر للمشاهدة الأشخاص المناسبين لتقديم المحتوى المتميز للقناة.

تقوم باستخدام أفضل التقنيات الحديثة في عملية البث حيث تتمتع بجودة عالية وصورة متميز تقدمها للجمهور، بالإضافة إلى جودة البث الخالية من التشويش وغيرها من العوامل التي تعيق عملية البث بشكل كبير.

تحاول القناة دائمًا مواكبة الاحداث الجارية بشكل مستمر على أنها تهتم بتقديم كل ما هو جديد للمواطن الليبي مع محاولة تسليط الضوء على القضايا المهمة التي تظهر على الساحة من وقت إلى أخر مع مراعاة حق المواطن في معرفة الحقيقة دائمًا.

تقدم قناة ليبيا الوطن محتواها تحت رعاية كافة المبادئ والأخلاقيات الإعلامية والتي تتوافق مع عاداتنا العربية والإسلامية بشكل كبير حتى تستطيع أن تدخل كل بيت دون تقديم كل ما هو غير مناسب للجمهور.

تعمل القناة على مواصلة البث طوال اليوم دون انقطاع وذلك بشكل ماجي خالص بدون أي مصاريف أو رسوم شهرية خاصة بعملية البث.

تعمل على نشر الثقافة وتوعية الجمهور بشكل كبير حيث تعتبر من القنوات التي تتمتع بالمصداقية والشفافية العالية من بين القنوات الليبية الأخرى.

برامج قناة ليبيا الوطن

يبحث الكثيرون عن تردد قناة ليبيا الوطنية للاستمتاع بالبرامج المختلفة التي تقدمها في جميع المجالات المختلفة.

الأمر الذي يجعلها تحافظ على مكانتها لفترات طويلة حيث تضم هذه البرامج كوكبة من المذيعين المتميزين.

صالون الشباب: تقدمه الإعلامية المتميزة غادة المهداوي.

بلاد العز: يقدمه الإعلامي مازن مسعود مع زميله محمد مسعود.

ملاعبنا: يقدمه الإعلامي مجدي مبروك.

قلل ودلل: يقدمه الشيف المتميز أحمد الغاوي.

في نهاية تم نقل المقالة من تردد القنوات على موقع العيلة يلقي تردد قناة ليبيا الوطن إقبال واسع من الشعب الليبي، وذلك لعراقة القناة التي تعتبر من أوائل القنوات الليبية والتي تقدم محتوى إخباري متميز مع بعض البرامج التي تناقش العديد من القضايا المختلفة التي تهم الجمهور.