انت الأن تتابع خبر بعد خناقة جمهور شيرين وأنغام.. عمرو مصطفى: أنا صوت مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب الفنان عمرو مصطفى، في إثارة رواد السوسيال ميديا، بسبب اختيار صوت مصر، قائلا :” أنا صوت مصر”، وذلك بعد الصراع الدائر بين جمهور شيرين عبد الوهاب وأنغام عن صوت مصر.

عمرو مصطفى

ونشر عمرو مصطفى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا:” صوت مصر يساوى عدد ما قدمه الفنان لمصر.. وزمان كانت أصوات مصر تتلخص في أم كلثوم لأنها غنت لمصر أعمال فنية أثرت في الشعب في ذلك الوقت.. وعبد الحليم كذلك .. والفنانة شادية.. والفنان محمد منير يا مصر يا أم الدنيا ومعظم أغانيه حقا كانت لمصر حتي العاطفية”.وأوضح عمرو مصطفي، أن في عصرنا هذا، قدمت المطربة شيرين عبد الوهاب الكثير من الأغاني لمصر منها، أغنية مشربتش من نيلها الأكثر انتشارا، كما قدمت أيضا أمال ماهر طوبة فوق طوبة ويا مصريين وأغاني أخري، وبالنسبة لأنغام قدمت أغاني لمصر جميلة، وكذلك أحمد جمال قدم تحيا مصر تحيا من أشهر الأغاني الوطنية.

عمرو مصطفى: أنا صوت مصر

وتابع عمرو مصطفى: الشعب المصري عليه يختار إيه أكثر الأغاني لمصر التي أثرت فيه، مضيفا قائلا:” ولو عايزين الحقيقية أنا صوت مصر.. ليه بقي علمونا في مدرستنا- مشربتش من نيلها .. بطولة فوق طوبة.. ببشرة خير.. بصوا شوفوا مصر عامله ايه.. علشانك انتي اتحدي اي مستحيل.. وكتير جداا لو عديت محتاج صفحات، وكل الأغاني السابقة بعدد ما قدمه الفنان لوطنه صح ولا إيه يا بتوع المدارس ولا العمر يروح هدر علشان شوية أشخاص بيوزعوا الألقاب علي مزاجهم.

خناقة شيرين وأنغام على صوت مصر

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، نشر إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حقيقة خلافها مع أنغام، بعد انتشار شائعات بأنها هي من قامت بتعطيل حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مدير أعمال شيرين، قائلا:” ‏هام لكل جمهور ‎شيرين و‎أنغام، شايف بقالي كذا يوم كلام كتير رايح جاي في قصة الألقاب ومين صوت مصر ومعركة كلامية داخلة في منطقة مش لطيفة خالص”.

متابعا قائلا: “أنا الحمد لله على علاقة قوية بـ النجمتين بقالي أكتر من 15 سنة، وكل الوسط يعرف ده كويس جدًا، شيرين بتحب أنغام وبتحترمها من زمان، وأنغام طبعا بتبادلها نفس الإحساس”.

واستكمل مدير أعمال شيرين: “كل الكلام والشائعات العجيبة إن أنغام ورا مشاكل حسابات شيرين على السوشيال ميديا، ده كلام ملوش أي صحة من الأساس، وأنا في المطبخ وعارف كويس جدًا إيه سبب المشكلة، من حق جمهور كل نجمة يغير ويحب نجمته ويدافع عنها”.

وأنهى حديثه قائلا: “بس طبعا من غير غلط وتجريح عشان إحنا أرقى من كده.. خلاصة الكلام، شيرين وأنغام دول ‎أصوات مصر وقيمة كبيرة عندنا وفي الوطن العربي، استهدوا بالله كدة”.