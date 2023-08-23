غلبت سما المصري .. صافيناز تطل بدون ملابس على السرير.. شاهد قبل الحذف

فنون - سعد محمود - قامت الراقصة صافينار بنشر مقطع فيديو جديد لها من داخل غرفة نومها في أحد الفنادق عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

ظهرت صافيناز في المقطع وهي عارية مجردة من الملابس، ومن المرجح أنها كانت تقوم بجلسة مساج يتضح ذلك من خلال وجود مجموعة من الكريمات بجانبها.

كانت الراقصة نائمة على السرير الخاص بها بدون ملابس وغطت جسدها بملائة السرير، وباشرت في تمشيط خصل شعرها مستخدمة في ذلك أصابع يديها والتقطت الفيديو، ثم وضعت أغنيه هندية من خلال خاصية الموسيقى في تطبيق انستجرام.