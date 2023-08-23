انت الأن تتابع خبر كسحت سما المصري.. انزلاق صددر جورجينا رودريغيز صديقه كريستيانو رونالدو من فستانها الرقيق في اقوى مشاهد الإغراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فيديو جديد لعارضة الازياء جورجينا صديقه كريستيانو رونالدو من علي البحر وتعتبر جورجينا من اكثر واجمل من تعرف عليهم كرستيانو رونالدو.

أعلنت جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء وصديقة لاعب كرة القدم، عن ذلك. كريستيانو رونالدو مجموعة صور موجودة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي.

أثناء حضورها أحد المهرجانات، لفتت الأنظار بشدة بصورتها التي ظهرت فيها مرتدية فستانًا ضيقًا، وكاد أن يتسبب لها في موقف محرج بسبب خط الصدر الضيق الذي لم يغطِ هذه المنطقة بالكامل أو على الأقل جزءًا منها.

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، عن مجموعة صور لها على حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال حضورها لإحدى المهرجانات، ونالت انتباه الجميع صورة لها وهي ترتدي فستان ضيقا، والذي جلب لها الكثير من الانتقادات بسبب قصة الصدر الضيقة، التي لم تغطِّ الجزء الأكبر من هذه المنطقة أو على الأقل جزءًا منها.

من الجدير بالذكر أن الفستان المصمم من قبل المصمم التونسي علي قروي، وقد أظهر براعته في التصميم، خاصةً أن جورجينا تعشق هذا النوع من الفساتين الضيقة، ذات الفتحة في الجزء السفلي منه.