شاهد .. النجمة ديمي روز تظهر بلا ملابس تماماً وتنام على السطح بطريقة مُثيرة كشفت كل شيء

شكرا لاهتمامكم بخبر عن النجمة ديمي روز بلا ملابس تماماً وتنام على السطح بطريقة مُثيرة كشفت كل شيء على موقع دوت الخليج.

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء ​ديمي روز​ صورا جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي شيه عارية نائمة على سطح بيتها.

وظهرت مستلقية على الارض بروب نوم مفتوح شفاف وأظهرت انحناءات جسمها بشكل فاضح وحصلت صورها على عدد كبير من الاعجابات فاق الـ 300 ألف في ساعات قليلة. وعلق العديد من المتابعين على الصور مشيرين الى ان الصور جريئة للغاية فيما رأى البعض الاخر ان هذه الصور تظهر جمالها بشكل كبير خصوصاً انها اصلا جريئة بكل منشوراتها.

وتمتنع الخليج الان عن نشر الصورة أحتراماً لمتابعيها الأفاضل.