انت الأن تتابع خبر بعد خلافاتها مع عائلته .. زوج هنا الزاهد يفجّر التعليق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الفنان المصري أحمد فهمي خلال لقائه ببرنامج إي تي بالعربي، عن فخره وسعادته بنجاح زوجته الفنانة هنا الزاهد بمسلسلها الجديد "سيب وأنا أسيب"، والذي عُرض مؤخرًا على منصة شاهد.

وبارك فهمي لهنا بنجاحها، وتمنى لها المزيد من التقدم في الأعمال القادمة، مؤكدا انها أصبحت من نجوم الصف الأول.

الجدير بالذكر ان مسلسل "سيب وأنا أسيب" قد تصدر قائمة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد عرض الحلقة العاشرة والأخيرة.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حول نبيلة التي تهرب يوم زفافها إلى لبنان بعد فوزها بمسابقة أفضل مصممة أزياء شابة، وتبقى هناك لسنوات قبل أن تعلن خطبتها على ممثل لبناني شهير.

ثم تعود نبيلة إلى منطقتها الشعبية بالإسكندرية، حتى تقدم خطيبها لأهلها، قبل أن تفاجأ بأن والدها لم يُطلقها من إبراهيم بعد رحيلها، لتتوالى الأحداث الشيقة.

المسلسل من بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، هنادي مهناوغيرهم.

على صعيد آخر، كانت هنا الزاهد قد تصدرت حديث وسائل التواصل والمواقع المختصة بأخبار الفن بسبب الأنباء التي تحدثت عن خلافاتها مع عائلة زوجها تحديدا شقيقه كريم فهمي وزوجته، بعدما قامت بالغاء متابعتهما عبر حسابها في إنستغرام، والمنشورات الغامضة التي كان ينشرها كريم حول الأشخاص الذين وصفهم بـ"قليلين الأصل".

ورغم نفي وجود خلافات والتزام هنا الزاهد للصمت ازاء هذه الانباء الا ان الجمهور يعتقد ان خلافات كبيرة تحدث داخل العائلة.