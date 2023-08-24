انت الأن تتابع خبر شريف سلامة يستعد لتصوير مسلسل “كف مريم” بمشاركة تارا عماد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب الفنان شريف سلامة من الانتهاء من التحضيرات الخاصة بمسلسه الجديد “كف مريم” مع الفنانة تارا عماد، حيث من المقرر أن يتم عرضة خلال الموسم الشتوي القادم.

شريف سلامة

انتهى النجم شريف سلامة وأبطال العمل الفني من بروفات الترابيزة، وسوف يبدأ التصوير في منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن يقوم المخرج أحمد حسن من معاينة أماكن تصوير المسلسل، و يتكون المسلسل من 30 حلقة، وسيتم عرضة على إحدى قنوات المتحدة قبل نهاية عام 2023.وفيما يخص أحداث مسلسل كف مريم، فهو يدور في إطار الإثارة و الغموض، حيث يمتك أدم قدرة على توقع المستقبل من خلال قراءة الكف.

أبطال مسلسل كف مريم

ويشارك في العمل الفني الكثير من النجوم الفن وهم: شريف سلامة في دور”أدم”، و تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، و غيرهم من الفنانين، و المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال شريف سلامة

شارك الفنان شريف خلال الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل كامل العدد، و يبلغ عدد حلقاته 12 حلقة فقط، والعمل من بطولة: دينا الشربيني، أسعاد يونس، شريف سلامة، أية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشيرجي، مصطفى درويش، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، باسم موريس، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.