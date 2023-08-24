انت الأن تتابع خبر تفاصيل اعتزال محمد منير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الفنان المصري محمد منير في تصريحات تلفزيونية، أن الغناء هو متعته الحقيقية في الحياة، وسيستمر فيه، ولا نية له في الاعتزال.



وأشار الكينج انه يحضر حاليا لأغانٍ وألبومات جديدة، وأضاف إلى أنه لا يغني إلا إذا كان مؤمنا بما يغنيه.

وقال محمد منير البالغ من العمر 69 عامًا، أنه مهموم دائمًا بحب الوطن، لذا يحب اأن يعبّر عنه وعن أحلام الناس وآلامها وعذاباتها، ووجد توفيق من الله في هذا الأمر.

وتطرق النجم المصري خلال حديثه إلى علاقته بالجمهور، وأكد ان لديه القدرة أن يلوم جمهوره من خلال رسائل ونصائح، ويقول لهم دائمًا بعد انتهاء الحفل "أن يهتموا بسلامتهم وأن يكونوا ضد الجهل".



وأعرب عن سعادته بحفله الأخير ضمن مهرجان مدينة العلمين معتبرا إياه من أجمل حفلاته الأخيرة، وسعادته كانت بالتواجد والغناء وسط الجمهور، لانه يغني لاسعاد الناس على حد تعبيره، وقال: "استمددت منهم طاقة تكفيني للمزيد من الجهد والعطاء.

واكد منير ان مصر منارة الإبداع وعاصمة الفن والثقافة، لهذا يسعى دائما لمجتمع أفضل وفيه نهضة حقيقية.