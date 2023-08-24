شاهد .. بعد إعلان هيفاء وهبي مثليتها.. شقيقتها رولا يموت تصدم الجميع بصورة خادشة وهي تمارس المحظور

شكرا لاهتمامكم بخبر عن بعد إعلان هيفاء وهبي مثليتها.. شقيقتها رولا يموت تصدم الجميع بصورة خادشة وهي تمارس المحظور !! (شوف دلوقتي) على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت العارضة اللبنانية رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد لها من آخر جلسة تصوير قامت بها اثناء كواليس تصوير عملها الجديد.

في التفاصيل ، اثارت رولا يموت جدلا واسعا بعد ظهورها الأخير عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " بوضعيات مثيرة للجدل اثناء جلسة تصويها الأخيرة.

حيث نشرت رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو عبر تقنية القصص المصورة " الستوري " مرتدية بنطال جينز باللون الازرق و" توب " بيضاء اللون وهي جالسة على ظهر الدراجة النارية بوضعية جريئة جدا تضمنت ايحاءات جنسية اثناء تمايلها.

تحضر رولا يموت عملا جديدا على ما يبدو بعد غياب طويل لصيف 2021 بعد غياب طويل.

الجدير بالذكر ان العارضة اللبنانية رولا يموت ، هي الاخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

بدأت مسيرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2016 بعد إطلاق عدة اغنيات استعراضية عبر قناتها الخاصة على اليويتوب واكتسبت شهرة واسعة اذ يتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من نصف مليون متابع من عدة دول عربية واجنبية.