فن ومشاهير

كما ولدتها امها – ميريام كلينك تخلع ملابسها امام الرجال في بث مباشر

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بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة اللبنانية الاستعراضية ميريام كلينك متابعيها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام مقطع فيديو دعت فيه الجمهور الى تحدي خلع الملابس أثناء المشي على جهاز الرياضة المخصص في الجيم

و ظهرت كلينك تخلع ملابسها بشكل مثير ليظهر تحتها لباسها الرياضي الضيق ذو اللون الزهري المعتاد و الذي كشف بدوره على مناطق مثيرة من جسمها الرشيق .

وشاركت ميريام، جمهورها عبر حسابها على تطبيق “انستجرام” عدة فيديوهات للتمارين الرياضية التي تمارسها، بخاصة أنها معروفة بمحافظتها على لياقتها ورشاقتها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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