انت الأن تتابع خبر انطلاق فعاليات مهرجان شبيب للثقافة والفنون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بهدف رعاية المواهب الأردنية الشابة، وإثراء البيئة الثقافية الوطنية بالإبداع، انطلقت مساء الخميس، في المركز الثقافي الملكي، فعاليات الدورة (29)، من مهرجان شبيب للثقافة والفنون، الذي يستمر لمدة 3 أيام تحت شعار "نفرح بالحسين".

وقالت رئيسة اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان، الشريفة بدور بنت عبد الإله، في حفل الافتتاح: "يثق المبدعون العرب بالمهرجان، ويحرصون على المشاركة فيه، حيث يلتقون في أردن النهضة، ويعرضون إبداعاتهم المختلفة التي تلبي أذواق الجمهور".

واشتمل حفل الافتتاح على عرض لموسيقات الأمن العام، وافتتاح معرض الفن التشكيلي "الأردن في عيوننا" بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين، وعلى عرض للفلكلور الشعبي الأردني قدمته فرقة أمانة عمان الكبرى، وفقرات غنائية قدمها: نور العمري، وأحمد فياض، ومجدي خوري، وميرنا ياغي، بحضور ضيف شرف المهرجان نزار أبو حجر.

وتتواصل فعاليات المهرجان، يوم غد الجمعة، بفعاليات ركن الطفل التي ستقام عند الساعة الرابعة مساء في مركز زها الثقافي، بعرض مسرحية "الأرنب والشتاء"، عرض الساحر، وجدارية لإبراز مواهب الأطفال في الفن التشكيلي.

وعند الساعة الثامنة والنصف مساءً، يلتقي جمهور المهرجان في المركز الثقافي الملكي، مع ليلة فرح أردنية سعودية، يشارك بها الفنان الأردني سعد أبو تايه والفنان السعودي عبد العزيز العليوي.

وتختتم فعاليات المهرجان، يوم بعد غد السبت، في المركز الثقافي الملكي، بأمسية شعرية يشارك بها شعراء أردنيون وعرب، يليها أمسية غنائية يحييها الفنان نضال جميل.