انت الأن تتابع خبر إيرادات العميل صفر في أول أسبوع.. أكرم حسني يحتل الصدارة في السينما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت إيرادات العميل صفر في أول أسبوع تحقيق أعلي الإيرادات ليلة أمس في دور العرض المصرية وهو تصدر شباك السينما والإيرادات، حيث أنه حقق أمس الأربعاء مبلغ وصل لـ 897.291 جنيه وتفوق على كل الأعمال السينمائية التي تعرض معه في الوقت الحالي وحصل على المركز الأول.

إيرادات العميل صفر في أول أسبوع

وحصل الفنان أكرم حسني على نجاح كبير بسبب فيلمه الجديد العميل صفر وهو الذي حقق إقبال جماهيري كبير على شباك تذاكر الأفلام الماضي، وحصل إجمالي 7 ملايين و930 ألف جنيه وحصل الصدارة في الأسبوع الأول لعرضه بينما حقق اليوم الخميس 922 ألف جنيه، ويريد الجميع معرفة إيرادات العميل صفر في أول أسبوع.

وأيضاً فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة، والفنانة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي، وغيرهم الكثير من الفنانين الآخرين.

قصة فيلم العميل صفر

وأما عن قصة فيلم العميل صفر فهو تدور احداثه حول شخصية صفر عبد اللطيف شداد الهمم الذي يقدمه الفنان “أكرم حسني“، وهو يعمل فرد أمن يتحول للعميل صفر في ظل بعض الظروف الغامضة، وذلك أثناء مفارقة بين شخصية فرد الأمن الذي يتحول إلى العميل صفر في ظل العديد من الظروف غامضة.

وهذا أثناء مفارقة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شاب بسيط لا يسمح له بحمل سلاح، وهذا بجانب قدرته على استعماله وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، وهو الذي يعرف جيداً كيفية استعمال كل أنواع الأسلحة ولديه مهارات متنوعة ومن أهمها التخفي والتنكر.