انت الأن تتابع خبر هايدي رفعت تحتفل بخطوبتها في أجواء عائلية|صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت هايدي رفعت الفنانة الشابة بخطبتها من الموسيقار حمدي سامح عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حفل عائليونشرت هايدي رفعت صور من خطوبتها بـ حمدي خلال الاحتفالات بالخطوبة في المنزل رفقة بعض المقربين وأفراد العائلة وذلك عبر إنستجرام

فستان هايدي رفعت

وظهرت هايدي رفعت بفستان باللون الذهبي المميز رفقة خطيبها ووالدتها

وأعربت هايدي رفعت عن سعادتها بالخطوبة من حمدي سامح مشيرة إلي انه أغلي وهم حدث في حياتها

فيما تلقت الفنانة الشابة هايدي رفعت عدد من الرسائل والتعليقات علي خبر خطوبتها من حمدي وأبرزها تهنئة أميرة أديب لها

وقدم حمدي سامح طلب الزواج من هايدي رفعت في أجدي الشواطئ بالعين السخنة يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس الجاري ثم تمت قراءة الفاتحة يوم 21 أغسطس ونشرت الصور عبر صفحتها الشخصية بإنستجرام

أعمال هايدي رفعت

وشاركت هايدي رفعت في عدد من المسلسلات أبرزها الشريط الأحمر في 2018 رفقة أحمد فهمي ونشوي مصطفي ومسلسل هوجن في 2019 مع محمد عادل إمام ومسلسل قابيل مع مع محمد ممدوح وأمنية خليل ومحمد فراج في 2019

كما شاركت هايدي رفعت في مسلسل قوت القلوب عام 2020 مع ماجدة زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ وكارولين عزمي وغيرهم من النجوم بجانب مشاركتها في مسلسل ورا كل باب في عام 2021 رفقة صابرين وياسر فرج ويوسف عثمان ومحمد العمروسي