هزة يمين وهزة شمال .. المومس الفاضلة سما المصري ولعت النت في وصلة رقص جديده بدون ملابس داخليه في اوضة النوم.. كسحت موديل آش

بيروت - ثريا شاهين - تثير الفنانة المصرية الاستعراضية سما المصري الجدل مجددًا، حيث تشارك العديد من تفاصيل حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص على موقعي إنستغرام ويوتيوب.

في آخر ظهور لها، قامت بنشر مقطع فيديو حيث ترقص في غرفة نومها، وتستمع إلى أغنية شرقية، وفتحت ميزة البث المباشر أثناء رقصها، وتلقت العديد من التعليقات.

واجهت سما المصري الكثير من التعليقات السلبية وقررت الرد عليها على الرغم من أنها كانت تسيء لها بسبب أفعالها.

وطلب أحد المتابعين من سما المصري أن تقوم ببعض الحركات المعينة أثناء رقصها. وفي النهاية، لم ترفض سما المصري طلبه وأنجزت ما طُلب منها. وقالت: “الشخص الذي يرغب في أي شيء يطلبه، أنتم الجمهور العزيز، ولكن الأمور الخاطئة لا يمكنني فعلها”.