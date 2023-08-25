انت الأن تتابع خبر بعد العزلة والغموض خبر فاة صلاح السعدني يضج المواقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد غيابه الطويل عن الساحة الفنية ووسائل الإعلام، والشائعات التي انتشرت حول مرضه ووفاته، خرجت الفنانة ميمي جمال خلال مداخلة هاتفية مع احد البرامج، لتكشف تفاصيل الحالة الصحية للنجم المصري الكبير صلاح السعدني.

حالة صلاح السعدني الصحية

وطمأنت ميمي جمال الجمهور على حالة صلاح السعدني، مؤكدة انه يعيش حياته بعزلة في منزله ولا يتحدث مع أحد، ويقضي أيامه بالجلوس على الكنبة ومتابعة التلفزيون.



وأكدت الفنانة المصرية انها تتواصل مع نجله الفنان أحمد صلاح السعدني للاطمئنان على صحة والده.



وأشادت ميمي جمال بزميلها النجم القدير، ودعت ان يديم الله عليه الصحة والعافية، قائلة: "هو بني آدم جميل، ربنا يديله الصحة".

ومن ناحية ثانية، أكد احمد السعدني ان والده انعزل مع الأسرة خلال الفترة الماضية، ومستمتع بتلك العزلة، ونفى كل ما يتردد حول تدهور حالته الصحية، وقال ان هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض بها صلاح السعدني لشائعات تمس حالته الصحية، فسبق وان انتشر في وقت سابق أنباء وفاة الفنان الكبير بعد تدهور حالته الصحية، ليخرج ابنه غاضبا عبر حسابه في فيسبوك لينشر تكذيبا لهذا الخبر، وقال: "أبويا بخير الحمد لله، إن شاء الله تنشل يال اللي كتب الإشاعة".

آخر أعمال السعدني

يذكر أن أخر الأعمال التي قدمها صلاح السعدني، مسلسل «بيت القاصرات»، الذي عرض عام 2013.