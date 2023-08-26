انت الأن تتابع خبر اختتام صيف الأردن في إربد بحضور واسع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحضور محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريين ونائب مدير الشرطة وعدد من مديري الدوائر، اختُتمت، الجمعة، فعاليات صيف الأردن في إربد، التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا مع الفقرات التي اشتملت عليها واحتضنتها مدينة الحسن للشباب،

وتضمنت فعاليات الختام فقرات رسم على الوجوه للأطفال وتشكيلات الألعاب بالبالونات ومسابقات ثقافية وترفيهية للأطفال وأسرهم تخللها توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين.

وقدمت فرقة الأغوار الشمالية عرضاً فنياً فلكورياً من الدبكات والأهازيج في حين الهب المطرب احمد القرم حماس الجماهير بباقة من الأغاني الوطنية والتراثية، بينما اختتمت الفعاليات بعرض فني للفنان باسل جريسات.

إلى ذلك استفادت أكثر من 100 جمعية وأسرة منتجة من المعرض الذي رافق فعاليات صيف الأردن بإربد ببيع وعرض المنتوجات مباشرة للجمهور.

وقال المحافظ رضوان العتوم، إن فعاليات صيف الأردن في إربد حققت متابعة جماهيرية قياسية ما يؤكد نجاحها وتفاعل الجمهور معها، مشيرًا إلى أنّ الأجواء التي رافقت الفعاليات كانت مثالية هدفت إلى توفير مساحة من البهجة والفرح لكافة الشرائح العمرية والأسر.

وأشار المحافظ العتوم إلى أن معرض المنتجات الريفية للأسر المنتجة والجمعيات وفر منصة بيع مباشر للجمهور والتعريف بهذه المنتجات تحقيقاً للهدف التنموي منه بزيادة دخل الأسر وتحسين ظروفها المعيشية.