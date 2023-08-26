انت الان تتابع خبر الفنانة خلف تحيي حفلًا في عمّان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للمرّة الأولى، استضاف عمّان الفنانة الفلسطينيّة آية خلف، القادمة من قرية جت المثلث بشمال فلسطين المحتلّة، في حفلٍ غنائيٍّ أقيم مساء الخميس.

واستمتع الحاضرونَ بالفقرات الغنائيّة الممتعة، المستوحاةَ من صوت المرأة الفلسطينيّة التي تلعب دورًا أساسيًا في الحياة والنضال. وأحييت خلف الذاكرةَ من خلال صوتِها ما بين أغنية حزينة وما بين أغنية غاضبة، وما بين أخرى تحتفي بالفرحِ والأمل.

وحضر الحفل حشدٌ كبير من الجمهور، سواءً من الأردن أو فلسطين ومن الخارج كذلك، وختمت خلف الحفل بأغنية موطني موطني.