انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تتشعل غرائز الرجال ترفع قدميها بشكل خادش وتغطي بيدها على منطقتها وسط صدمة وذهول من الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدما أحيت حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، تستمتع النجمة هيفاء وهبي بإجازتها هناك.

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها تستعرض حقيبتها من Hermes.

أطلت هيفاء وهبي بفستان قصير بدمج الكثير من الألوان والرسومات، مع Coat من نفس اللون والنقشة.

يشار إلى أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.