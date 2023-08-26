انت الأن تتابع خبر فضيحة بالصوت و الصورة .. فيديو مسرب صافيناز في وضع ساخن و الجمهور بيتفرج من تحت لتحت ومتابع: غلبت سما المصري و فيفي عبده .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الراقصه الارمنيه صافيناز بنشر بعد الصور الخاصه لها على حسابها على موقع على موقع انستغرام

وقامت ايضا بينشر فيديو قصير على خاصيه ستوري على الانستغرام ظهرت فيه الفنان الاستعراضيه صافيناز بهذا الفيديو الذي اثار جدلا كبيرا وكان من احد حفلاتها التي احيتها في احد الافراز وكانت ترتدي بدله رقص مكشوفه ظهرت جمالها.

وجاءت صافيناز وأثناء إحيائها أحد الأفراح وتلبس بدلة رقص مطرزة ومكشوفة الصدر بنسبة كبيرة ، مع ترك شعرها على ظهرها الذي صبغته باللون الأحمر وتشير بأحد أصابعها إلي دماغها

وعلقت على هذه الصور قائلة : مساء الخير يا حبيبي

وتفاعل الكثير مع فيديو الراقصه الاردنيه صافيناز ولكنها بالرغم ذلك الكبير ولها العديد من المتابعين على موقع انستغرام ولقد العديد من التعليقات السلبيه كما كان هناك بعض التعليقات التي رات ان ما فعلته لا باس به لانها فنانه اجنبيه وليس لها حتى وتتقليد كان نحن المصريين والعرب.