انت الأن تتابع خبر بدون خجل كما ولدتها أمها .. مشهورة سناب شات في السعودية تستعرض صدرها ومؤاخرتها بملابسها الداخلية.. ومتابع كسحتي سما المصري وانجي خوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تثير العريضه الازياء موديل جيجي التي تقيم في المملكه الولايات المتحده الامريكيه وهي جنسيتها سعوديه للغايه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هذه السعوديه موديل جديد في الصوره بملابس قصيره للغايه واستعرضت جمال جسدها بشكل قوي ولافت.

وكشفت جيجي واثنت هذه الصوره بالبلله كبيره على مواقع سوشيال ميديا وتداولها علم الرواد مواقع التواصل الاجتماعي بصفحاتهم ونادى هذه الصوره الكثير من التعليقات السلبيه التي نالت من معركه الازياء السعوديه.

واتمت لك عاركه الازياء السعوديه الشهيره على سناب شات العديد من المتابعين على صفحته على موقع انستغرام حيث يقدر عرضهم باكثر من 97,000 متابع