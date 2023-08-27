انت الأن تتابع خبر يوم التصوير.. أول تعليق من الممثل التركي بوراك أوزجيفيت بعد زيارته للأهرامات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الممثل التركي بوراك أوزجيفيت بمفاجئة الجمهور على كل مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وقال أثنائها أنه يوجد في مصر وبالتحديد في منطقة الأهرامات.

تعليق بوراك أوزجيفيت على زيارته للأهرامات

وكشفت صور الممثل التركي بوراك أوزجيفيت عن تواجده في محيط منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، وأيضاً حرص على التقاط العديد من الصور التذكارية وورائه الأهرامات وعلق قائلاً “مصر.. يوم التصوير”، وتمت الإشارة من خلال الكثير من العديد من وسائل الإعلام التركية أثناء الساعات القليلة الفائتة عن زيارته لمصر ولم يكشف عن سبب زيارته، ومن الظاهر بعد تعليقه على صورة هناك بأنه يوجد لديه مشروع فني سوف يتم الإعلان عنه في الأيام القادمة.

عيد ميلاد زوجة بوراك أوزجيفيت

وحرص بوراك على الإحتفال بعيد ميلاد زوجته فهرية أفجان ونشر صور من داخل الكواليس الخاصة بالإحتفال من خلال كل حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وشملت على الصور احتفال بوراك بعيد ميلاد زوجته، وعبر عن سعادته الشديدة بتجديد حبهما وتمني لها قائلاً “الكثير من الأمنيات السعيدة أحبك ونحبك”، وحصلت الصور على رواج كبير وانهالت عليها الكثير من التعليقات على قصة حبهما.

وجاء بجانبه تورته كبيرة وعليها صورة فهرية وكلاً من طفليها كاران وكرم ، وقام بوضع إيموجي قلب على ابنه الرضيع في العادة اعتادها كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتجنب الأضواء والحسد، ويعتبر بوراك من المشاهير في سينما بوليوود وله الكثير من الأعمال الفنية الناجحة سواء في الدراما أو السينما الهندية ومن أهمها فيلم في 2016 وغيرها من الأعمال الفنية المميزة الأخرى التي حصلت على إعجاب الجميع.