برنامج لاكتشاف الموهوبين في مجال العمارة والتصميم على قناة اقرأ علاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 04:27 مساءً - يقوم برنامج "من أرض السعودية" الذي يعرض على قناة اقرأ يوميا الساعة ١١:١٥ مساء بإلقاء الضوء على برنامج "موهبة الإثرائي الأكاديمي" التابع لمبادرة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمخصص لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مجال العمارة والتصميم،

والذي يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتوسيع الفرص الأكاديمية والثقافية للطلاب الموهوبين بشراكة استراتيجية مع هيئة فنون العمارة بالمملكة.

يجمع البرنامج الطلاب الموهوبين من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية ويعزز لديهم الشغف بالعلم والتعلم، ويوفر بيئة تشجع على التعايش والاستمتاع بالتجربة التعليمية، بهدف توسيع مدارك الطلاب العقلية والمعرفية، وفتح آفاق جديدة لتطوير قدراتهم.

يتيح برنامج "موهبة الإثرائي الأكاديمي" فرصًا فريدة للطلاب الموهوبين لتحديد اهتماماتهم العلمية واكتشاف المجال الأكاديمي المناسب لهم ومساعدتهم في وضع أهدافهم المستقبلية وتحقيقها، كما يوفر لهم بيئة تعليمية تشجعهم على الإبداع والتفوق.