انت الأن تتابع خبر تكريم ليلى علوي يثير الجدل قبل أن تعتذر عن الحضور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتذرت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن حضور تكريمها في الدورة الـ30 من "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لـ"ظروف خارجة عن إرادتها متعلقة بارتباطات فنية"، على ما ذكرت الفنانة في خطاب إلى إدارة المهرجان.

وأثار قرار المهرجان تكريم ليلى علوي في الدورة التي ينتظر أن تعقد خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر (أيلول) المُقبل، جدلًا واسعًا، إذْ رأى البعضُ أن سجلّها الفنيّ "ليس ثريًا بالأعمال المسرحية التجريبية"، وأنّها "غير مستحقّة له".

وقالت ليلى علوي لفي تصريح لقناة الشّرق، إنّها اعتذرت عن حضور التكريم، وأوضحت في خطاب إلى إدارة المهرجان الذي يرأسه سامح مهران: "نظرًا لظروف خارجة عن إرادتي متعلقة بارتباطات فنية وسفر ترتب عليها اضطراري للاعتذار عن التكريم الذي كنت أتمنى التواجد في القاهرة لاستلامه".

وتابعت: "يبقى المسرح دائمُا هو البيت الأول للفنان الذي يتلمس منه حب الجمهور المباشر له وتبقى خشبة المسرح لها مكانه خاصة لأي فنان".

وقبل إعلانها الاعتذار، قال الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، إنّ تكريم ليلى علوي في الدورة المقبلة "ليس سلوكًا شاذًا أو قرارًا خاطئًا كما يرى البعض، حيث أنّ المهرجانات الكبرى تُكرم رموز الحركة الفنية، بصرف النظر عن سياسة المهرجان نفسه".

وأوضح أن الاختيار وقع على ليلى علوي، باعتبارها أحد الرموز الفنية في مصر، وأثرت الساحة بالعديد من الأعمال، مستنكرًا حالة الجدل التي أثيرت حولها منذ الإعلان عن تكريمها، "مضيفًا: "الناس تركوا الإيجابيات، وانتقدوا هذا التكريم، وهذه انتقادات هدامة، وتعد تربصًا بالقائمين على المهرجان، لذلك لن نلتفت لها".