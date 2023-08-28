انت الأن تتابع خبر الفخراني عن عادل إمام: لا أستاذ ولا زعيم .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم الفنان المصريّ يحيى الفخراني، الألقاب التي تُطلق على زميله الفنان عادل إمام، معتبرًا أنّ اسمه أكبر منها جميعًا.

وفي كلمته خلال "مهرجان القاهرة للدراما" في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشماليّ، قال الفخراني: "اسمحوا لي، مينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسم عاش بيننا نجمًا في المسرح والسينما والتلفزيون"، وأضاف: "بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام".