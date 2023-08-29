انت الأن تتابع خبر مقتل سوزان تميم إلى الواجهة مجددا .. مستجدات صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم ترند محرك البحث غوغل وترندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عادت قضيتها للواجهة مجددا.

وجاء ذلك بسبب رد اعتبار رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى في القضية، التي اتهم فيها قبل سنوات.

وكان رجل الأعمال المصري قد تقدم بطلب رد اعتبار إلى المحامي بعد 6 سنوات من مغادرته السجن منهيا قضاء عقوبته بقرار عفو صحي، وذلك بعد إدانته بقضية سوزان تميم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بقبول الطلب المقدم من المتهم ورد اعتباره في القضية.

فما سبب رد اعتبار طلعت مصطفى، وهل له علاقة بالبراءة من تهمة مقتل النجمة اللبنانية؟

رد الاعتبار قرار يصدر من المحكمة بعد جنحة أو جناية، ويجب أن يمر 6 سنوات على قضاء المدة الأساسية في السجن.

كما يصدر قرار المحكمة بعد انتهاء فترة المراقبة أو سقوط الدعوة من المدة على المتهم في حال كانت القضية جناية، وياتي أهمية رد الاعتبارلضمان عودة الشخص في ممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية.

ويعتبر رد الاعتبار شهادة بحسن السير والسلوك بعد انتهاء العقوبة، وضمان أنه لا يوجد ضرر مجتمعي من ممارسة الشخص لحقوقه.

الجدير بالذكر ان سوزان تميم قد عُثر عليها مقتولة في شقتها بواسطة سكين على رقبتهاعام 2008 وتم اتهام رجل الأمن محسن السكري بقتلها مقابل مليوني دولار بتمويل من هشام طلعت مصطفى، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.