انت الأن تتابع خبر على طريقة أدهم النابلسي فنان شهير يعتزل الفن ويطلق اللحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على طريقة النجم الأردني المعتزل أدهم نابلسي، قرر الفنان المغربي محمد الريفي الاعتزال والسير في طريق جديدة.

ونشر الريفي صورة له عبر حسابه في فيسبوك، ظهر فيها بالجلباب والذقن الطويلة، وتحدث عن تفكيره بترك الفن، وقال: "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال أخلص تعاقداتي أخيرة وسأبدأ حياتي من جديد ويارب إلى طريق الخير".

انهالت تعليقات المتابعين على منشور الفنان المغربي، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، ومن بين التعليقات التي أضافها الجمهور:

"ربنا يثبتك ويسدد خطاك"، "الله يقوي إيمانك ويقربك من الله قرب المحبين"، "انسان قوي يتخلى عن الشهرة لأجل التوبة"، "ستغير رأيك بعد يومين وتعود للفن"، "تبحث عن الترند"، "الفن ليس حراما حتى تتبرا منه" وغيرها من التعليقات المنقسمة.

محمد ريفي مغني مغربي، فائز بلقب ذا إكس فاكتور آرابيا، أصدر أول عمل له كليب هيجنني، وسجل أغنية كتاب حياتي يا عين بتوزيع جديد، وغيرها.

يذكر ان ادهم النابلسي قد أثار ضجة واسعة عندما أعلن اعتزاله الفن والتوبة إلى الله والتوجه لقراءة القرآن، وإمامة المصلين احيانا، وانقسمت الأراء بين داعم ومهاجم لقراره.

نجوم اعتزلوا الفن:

أدهم نابلسي، أمل حجازي، مروان بابلو، حلا شيحة، حنان ترك وغيرهم.