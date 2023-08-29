انت الأن تتابع خبر فنان مصري يقرأ القرآن على أنغام الموسيقى ويشعل الردود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الملحن المصري احمد حجازي غضبا كبيرا في مصر، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقرأ القرآن الكريم وهو يعزف على آلة العود بزعم تعليم المقامات للقراء.

تعرض حجازي لهجوم واسع من قبل النشطاء على مواقع التواصل، وسط اتهامات له بالإساءة إلى القرآن الكريم، وتجاوز احترام المقدسات والتقاليد والأعراف الدينية، كما طالب الكثير منهم بمحاكمة الملحن المصري ومحاسبته.

من جهته، رد الملحن المصري على الهجوم الذي تعرض له، وأكد أنه لم يقم بأي اساءة تجاه القرآن، بل كان يعلم المقامات للقراء بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن القراء يعتمدون عليه لتعليمهم أصول المقامات، لأن تعليم المقامات على آلات الموسيقى، تساعد على خروج الصوت بشكل عذب.

وأكد حجازي أن هذا يساهم في تحسين جودة صوتهم وجاذبيته للمستمعين، وطالب النقابة أن توظف أشخاصا يعلمون القراء المقامات بالشكل الصحيح كما يفعل هو.



ورغم تبريرات الملحن المصري، وتأكيده على فوائد تعليم المقامات على آلات الموسيقى، لكن هذا لم يشفع له أمام الكثير من الناس الذين يرون أنه انتهك الشرع وتجاوز للحدود المفروضة.

وفي واقعة مشابهة، كان الشيخ محمد حامد السلكاوي، قد أثار غضب الكثير من الناس، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يرقص ويقوم بحركات مشينة بيديه وجسده خلال تلاوة القرآن، بما لا يليق مع هيبة القرآن الكريم.