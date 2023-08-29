سعد أبو تايه يغني في الكويت

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رياض - احمد صلاح - يستعد الفنان الأردني سعد أبو تايه للمشاركة في فعاليات ومهرجان صيفي ثقافي في دورته الجديدة بدولة الكويت.



وتأتي مشاركة الفنان أبو تايه، بدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، يقدم خلالها وفرقته الموسيقية المكونة من 20 شخصا، مجموعة من الأغاني التراثية والفلكورية، إضافة إلى الدبكات الشعبية، خلال الحفل، الذي سيستمر لمدة ساعتين على مسرح الفنان الراحل عبدالحسين عبد الرضا في السالمية في الـ 17 سبتمبر المقبل.