انت الأن تتابع خبر قلعته بهذا الشكل.. تسريب مقطع فيديو جديد لمنى زكي مع فنان مشهور من فيلم اصحاب ولا اعزاء خلف الكواليس.. والمخرج يواصل التصوير والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانه الجميله منى زكي عن المشاهد القويه التي اثارت غضب الكثير من متابعين في الوطن العربي وفي مصر بصفه خاصه بسبب المشاهير القويه التي فعلتها الفنانه منى زكي من خلال فيلمها اصحاب ولا اعزاء والذي حقق نجاحا كبيرا جدا على التواصل الاجتماعي في الاونه الاخيره.

حيث جاءت مشاهد في غايه القوه والجراءه للفنانه منى زكي عندما قامت بتبديل ملابسها الداخليه وحيث وضعتها في شنطتها الامر الذي احدث ضجه كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الالفاظ الخارجيه والكلام الخارج الذي جاء في فيلم اصحاب ولا اعزاء.

وحصلت الفنانه منازاتي على العديد من الايرادات الكبيره جدا التي حققها في الناصح حيث بلغ عدد ايرادات الفنانه منى زكي وحدها الى ما يقارب من 17 مليون جنيه مصري.