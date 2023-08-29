انت الأن تتابع خبر عودة تامر حسني لبسمة بوسيل تشعل ردود الفعل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الفنان المصري تامر حسني والنجمة المغربية بسمة بوسيل، التساؤلات حول حقيقة عودتهما مجددا بعد ظهورهما بمقطع فيديو برفقة أولادهما.

وخلال الساعات الماضية وثق الثنائي أول أيام الدراسة لأولادهما، حيث نشر تامر حسني عبر الإنستغرام مقطع فيديو صوّرته بسمة بوسيل وظهر فيه أبنائهما وهم يتوجّهون إلى المدرسة وخلفهم والدتهم وهي تصوّرهم أثناء دخولهم المدرسة.

ومع انتهاء الدوام، فاجأ الفنان المصري أبنائه بوصوله إلى المدرسة لاستقبالهم، فظهروا وهم يركضون نحو والدهم ويلتفّون حوله مع أصدقائهم، ثم بدأ يلعب معهم وسط ضحكات زوجته السابقة بسمة، قبل ان يصطحبهم معه بعد خروجهم من المدرسة.

تساءل المتابعون ان كان تامر وبسمة قد عادا إلى بعضهما من جديد، مؤكدين انهما ثنائي رائع ويليقان ببعضهما وكان طلاقهما صدمة للجميع، بينما أشار البعض إلى ان ما يربطهما معا الأولاد فقط وليس علاقة خاصة.

يذكر ان طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل جاء بعد الكثير من الخلافات التي كانت تخرج إلى العلن أحيانا رغم محاولات النجم المصري التكتم على هذه المشاكل ونفيها من خلال نشر صور وفيديوهات تجمعهما، لذا لاحقت الثنائي الكثير من الشائعات قبل ان ينفصلا وديا بشكل رسمي ويعلنان ذلك عبر حساباتهما على مواقع التواصل.

على صعيد آخر، تم تكريم تامر حسني في "مهرجان القاهرة للدراما" على مجمل أعماله الفنية، قبل أن يقدّم حفلاً غنائياً عقب انتهاء فعاليات المهرجان.