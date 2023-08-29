نائب الوزير لشئون السياحة تشارك في مؤتمر ”التعريف بمنظومة السياحة التعليمية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 04:28 مساءً - نيابة عن السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شاركت الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، في مؤتمر "التعريف بمنظومة السياحة التعليمية في مصر وتطوير منظومة الطلاب الوافدين" وإطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "" EGY AID " الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد ترأس المؤتمر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وعدد من سفراء وممثلي سفارات عدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية بالقاهرة.

وخلال المؤتمر، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بنقل تحيات السيد الوزير للمشاركين في المؤتمر وتمنياته بنجاح المبادرة التي تركز على ايفاد عدد كبير من الطلبة من كافة دول العالم للدراسة وتلقي العلم في الجامعات المصرية، وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار تركز على عدد من الأنماط السياحية التي أثبتت نجاحها في جذب شرائح كبيرة من السائحين مثل السياحة الثقافية والترفيهية وغيرها، وأن مؤتمر اليوم يشهد انطلاق لنمط جديد وهو السياحة التعليمية.

وأشارت إلى أن السياحة التعليمية تعد من الأنماط السياحية الواعدة، وأنه من خلال السياحة التعليمية تبرز صورة مصر الحديثة المتقدمة التي تنتهج العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة في تعليم أبنائها جنباً إلى جنب مع الطلاب الوافدين والذين سيكونون خير سفراء للسياحة المصرية في بلادهم عند نقل تجاربهم الواقعية الإيجابية لذويهم وأصدقائهم ومعارفهم من خلال معايشتهم للمجتمع المصري والتعرف على ثقافاته وحضارته بحيث يكونوا سفراء للترويج للسياحة المصرية في بلادهم.

كما أعلنت أنه من منطلق الإيمان بأهمية هذه المبادرة فقد وافق السيد وزير السياحة والآثار على دعم المبادرة بتقديم ٥٠ % تخفيض في رسوم زيارة المواقع الأثرية للطلاب الوافدين الملحقين في مبادرة السياحة التعليمية، مؤكدة أن الوزارة لن تألو جهداً في العمل على الترويج للسياحة التعليمية في مصر من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق الترويج لهذا النمط حتى يتسنى الاستفادة منه.

كما تطرقت للحديث عن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ترتكز على ثلاث محاور هي تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة، وإتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، هذا بالإضافة إلى العمل علي تحسين تجربة السائحين من خلال العمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحة المختلفة.