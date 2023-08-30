انت الأن تتابع خبر أحمد سعد يطلّق زوجته وهي ترد: ربنا ينتقم منك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت عارضة الأزياء المصرية، علياء بسيوني الجميع بإعلان انفصالها رسميا عن الفنان المصري أحمد سعد عبر حسابها في إنستغرام.

"الله ينتقم منك"، بهذه الكلمات ختمت بسيوني رسالتها التي أعلنت فيها طلاقها من النجم المصري، حيث كتبت عبر خاصية الستوري على إنستغرام: "تم الطلاق بيني و بين احمد من شوية بناء على رغبته" وتابعت انها تشكره على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، حيث اتخذ قرارا غير موفق بعد وقت قصير من انجاب ابنتهما الثانية، ودمر فيه الأسرة رغم انها احتملت الكثير من الظروف الصعبة أثناء الزواج، على حد تعبيرها.

واردفت علياء بسيوني: "اكبر شكر على المقلب الانا اخدته في العلاقة دي" وفي النهاية كان رجل "لا يسوى شيئا" وختمت قائلة: "الله ينتقم منك".

هذا والتزم احمد سعد الصمت ولم يكشف معلومات عن الطلاق او أسبابه او يعلق على كلام زوجته.

تفاعل الجمهور مع هذا الخبر واعرب كثيرون عن صدمتهم بهذا الانفصال، وانقسمت الأراء بين من وقف بصف علياء بسيوني وتضامن معها، وبين من طالب بمعرفة الحقيقة كاملة قبل الحكم على اي طرف.

يذكر أن الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني، قد عقدا قرانهما عام 2021، في سرية تامة، وبحضور محدود جدا من الاسرتين، ورزقا بابنتين حيث احتفل مؤخراً بولادة طفلته الثانية منذ شهرين فقط.