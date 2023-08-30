انت الأن تتابع خبر نسرين طافش بالشورت القصير ودون بطانة بإطلالة مُثيرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غضب كبير تجاه الفنانة نسرين طافش بسبب مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها في إنستغرام تجاوزت بها كل الخطوط الحمراء وفقا للمتابعين.

وأطلت نسرين طافش على جمهورها عبر حسابها في إنستغرام بصور وصفت بالفاضحة والمبالغ فيها، حيث ارتدت توب من الكروشية الابيض دون بطانة مع هوت من الجينز كاشفة منها عن مفاتن جسدها بطريقة مثيرة، ورفعت شعرها بتسريحة كعكة، مع مكياج ناعم.

انهالت التعليقات على صور طافش وجاء فيها:

"تجاوزتي كل الخطوط الحمراء"، "إطلالة فاضحة تقشعر الأبدان"، "احترمي الفن وجمهورك"، "تستعرضي جسدك للشهرة رغم ان الفن رسالة سامية لا تعري"، "اعتقد ان نسرين طافش تستفز طليقها"، "جميلة ومثيرة"، "تعري مبالغ فيه"، "اجمل فنانة سورية"، وغيرها من التعليقات.

يذكر ان نسرين طافش قد احتفلت بالصيف من خلال مجموعة صور نشرتها عبر الإنستغرام، ظهرت فيها بفستان برتقالي من المسبح، وعلقت عليها: "الصيف يعني الأوقات السعيدة وأشعة الشمس السعيدة"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن طافش قد أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها المصري شريف الشرقاوي بعد أشهر قليلة من الارتباط الثاني، حيث كانت قد انفصلت في المرة الأولى عن زوجها بعد فترة قصيرة من الزواج، ثم اعلنا الانفصال قبل أن يعودا لبعضهما مجددا والطلاق مرة أخرى.

ورغم ان الشرقاوي اساء لطافش بكلماته بعد الانفصال ووصفها باوصاف غير لائقة، الا انها التزمت الصمت من جانبها وتجاهلت كلامه واستمرت بالاستمتاع في حياتها.