وفاة مخرج أردني شهير

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رياض - احمد صلاح - توفي الأربعاء المخرج الأردني الشهير سمير الخوالدة بسكتة قلبية في دولة الإمارات.

وأعلنت نقابة الفنانين الأردنيين هذا الخبر عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، ونعت الراحل، قائلة: "ينعى نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الزميل المغفور له بإذن الله المخرج سمير الخوالدة، الذي وافته المنية جراء سكتة قلبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت النقابة: "نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته. وندعو من الله أن يلهم عائلته وأهله الكرام الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب. إنا لله وإنا إليه راجعون".