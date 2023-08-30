انت الأن تتابع خبر آخرهم علياء البسيوني.. 4 نساء فشلوا في الاستقرار مع أحمد سعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مصممة الأزياء علياء بسيوني بالإعلان اليوم عن طلاقها من الفنان أحمد سعد، وذلك جاء من خلال خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وتعد من أكثر الأشياء الهامة الذي أثارت الجدل الكبير مؤخراً.

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وتحدثت علياء بسيوني قائلة “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي”.

وتابعت قائلة “شكراً على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت”.

4 زيحات فاشلة في حياة أحمد سعد

ولم تكن علياء البسيوني هي الزوجة الأولى للفنان أحمد سعد ولكن سبقها 3 زوجات قبل أن يتزوج منها، وهم:

لبني بيومي وهي تزوجها أحمد سعد في عام 2006 وهي الزوجة الأولى ولديه منها طفلين وهم أحمد وجودي، ولكن تستمر هذه الزيجة وتم الطلاق في عام 2011.

وتزوج ريم البارودي وهي من الزيجات التي لم يتم الكشف عنها ولكن ريم كشفت عنه مؤخراً عنه، ونفت كل ما انتشر حول زواجه منها في السر.

وتزوج أيضاً من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، واستمر زواجهما لمدة وصلت لعامين والطلاق حدث بعد المشاكل الكثيرة بينهم وتبادل الكثير من الاتهامات، وكشفت أنه حاول قتلها وتسبب لها في عاهة مستديمة.

وأخيراً تزوج من علياء البسيوني في 2021 وانجب منها طفلتين في فترة زواجهما التي استمرت لمدة عامين، ولكنها أعلنت أمس عن طلاقهم.